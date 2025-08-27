Глава Минфина США назвал замороженные активы РФ «фишкой на столе переговоров»

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что странам Евросоюза и Соединенным штатам не стоит поспешно списывать замороженные российские активы. По его словам, они могут послужить переговорным инструментом для решения украинского конфликта.

«Что касается замороженных активов, я считаю, что это все — часть переговоров с Владимиром Путиным. Поэтому я не думаю, что нам необходимо прямо сейчас их конфисковать. Они как фишка на столе переговоров»,— сказал господин Бессент в эфире Fox Business.

Скотт Бессент также отметил, что в ходе переговоров по российско-украинскому конфликту станет ясно, какая часть из этих активов пойдет на восстановление Украины. Глава Минфина призвал европейских лидеров «подключиться» к экономическому давлению на Россию, поскольку конфликт «происходит на их заднем дворе».

26 августа премьер-министр Бельгии предупреждал страны Евросоюза, что замороженные активы России не получится конфисковать без законных на то оснований. По его словам, активы юридически неприкосновенны, поэтому их конфискация будет иметь системные последствия.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина российских валютных резервов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.