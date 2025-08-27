Процентный пункт казну бережет

Правительство, которое сейчас ведет активную работу над бюджетом на 2026–2028 годы, вчера отчиталось о ходе этой работы президенту. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что «плотно» работает с Банком России, чтобы сбалансированный бюджет стал основанием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Правительство заинтересовано в этом — каждый процентный пункт снижения ставки вернет казне 200 млрд руб. Это особенно важно в условиях концентрации трат бюджета на нацпроекты и экономии на «второстепенных» статьях. Принимаемые меры должны придать «дополнительный импульс» росту экономики. При этом оценки роста ВВП в 2025 году снижены с ожидавшихся ранее 2,5% до «не менее» 1,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина Антон Силуанов рассказал Владимиру Путину о том, как бюджет сэкономит сегодня, чтобы заработать завтра

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Минфина Антон Силуанов рассказал Владимиру Путину о том, как бюджет сэкономит сегодня, чтобы заработать завтра

Фото: пресс-служба президента РФ

В среду, 27 августа, на совещании у президента члены правительства доложили о ходе подготовки бюджета на очередную трехлетку (2026–2028 годы) — сейчас этот процесс в самом разгаре. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, проект бюджета планируется рассмотреть на заседании правительства в середине сентября. Пока же идет активная работа с ведомствами: готовятся предложения по наполнению бюджета необходимыми ресурсами для выполнения социальных обязательств государства, а также для обеспечения финансированием работы по выполнению национальных целей.

Антон Силуанов в очередной раз напомнил, что финансовое обеспечение реализации наццелей является основным приоритетом бюджетной политики.

Министр заверил, что все необходимые ассигнования для финансирования нацпроектов предусмотрены, сейчас идет их выверка. Напомним, ранее «стоимость» нацпроектов до 2030 года оценивалась в 41 трлн руб. О приоритизации бюджетных расходов Минфин уже предупреждал ранее — тогда в числе первоочередных «трат», которые придется «соотносить» между собой, назывались социальные вопросы, нацпроекты, технологическое развитие и оборона (хотя сокращение военных расходов, в том числе в рамках борьбы с инфляцией, ранее допускал Владимир Путин — сейчас на них приходится около 6,3% ВВП).

В условиях ограниченности финансовых возможностей Минфин уже давал понять, что вне приоритетных направлений бюджет может оказаться довольно жестким. В частности, Антон Силуанов допускал возможность сдвига «вправо» инфраструктурных проектов, призывал «быть скромнее в желаниях» и меньше брать на бюджет «непредсказуемых рисков», имея в виду, в частности, процентные риски по различным программам льготного кредитования (начиная от ипотечных и заканчивая поддержкой бизнеса). Последнее уже становилось предметом дискуссии в рамках попыток Минфина ограничить объемы субсидирования.

Некоторое пространство для маневра, впрочем, у правительства остается — его обеспечивают ожидания дальнейшего снижения Банком России ключевой ставки (после июльского снижения на 200 базисных пунктов — 18% годовых).

Отметим, ранее отмечалась определенная «раскоординация» между бюджетной политикой и политикой ЦБ в рамках борьбы с инфляцией: в последние годы власти оказывали массированную поддержку экономике бюджетными инвестициями, в то время как Банк России рассматривал бюджетный импульс как проинфляционный фактор. Минфин уже заверял, что, планируя бюджет на 2026–2028 годы, будет следить за влиянием бюджетного импульса на ценовые индикаторы. Сейчас, по словам Антона Силуанова, правительство «плотно взаимодействует» с ЦБ с точки зрения формирования бюджетной и денежно-кредитной политики. «Сбалансированный» бюджет, который, подчеркнул министр, готовится в соответствии с бюджетным правилом (Минфин уже анонсировал обсуждение вопроса «аккуратной» корректировки цены отсечения в бюджетном правиле, полагая, что текущая цена $60 за баррель может быть излишне оптимистичной), в свою очередь, станет для Центробанка основанием для смягчения денежно-кредитной политики.

Правительство в этом явно заинтересовано — по оценкам первого вице-премьера Дениса Мантурова, каждый процентный пункт снижения ключевой ставки позволяет бюджету экономить около 200 млрд руб. Поясним, речь идет, в частности, о снижении затрат государства на субсидирование займов в рамках многочисленных льготных программ. Как уточнил первый вице-премьер, сэкономленные средства будут направляться в том числе на цели нацпроектов по приоритетным направлениям «для поддержания темпов развития».

Как добавил Антон Силуанов, в случае смягчения денежно-кредитной политики «более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики».

Необходимость в приоритизации бюджетных расходов обусловлена, в том числе, динамикой исполнения и текущего бюджета, что потребует осенней правки закона о бюджете-2025 — в июле дефицит увеличился еще на 1,2 трлн руб., составив по итогам семи месяцев 4,9 трлн руб. или 2,2% ВВП, что выше запланированного на весь год показателя. Такая динамика обусловлена более заметным ростом расходов по сравнению с доходами – в частности, госказна продолжает недополучать нефтегазовые доходы (налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа просели на 18,5%).

Отметим, что возможности для оперативного пересмотра бюджетных возможностей правительство себе уже обеспечило — автоматизированная система управления финансированием нацпроектов в новой ее генерации оценивает влияние правок показателей отдельных мероприятий проектов на взаимосвязанные национальные, федеральные и региональные проекты, а также допускает переброску высвобождаемого финансирования на направления, где оно востребовано, с учетом всех взаимосвязей в режиме реального времени. Нововведения призваны увязать цели, результаты и финансирование проектов в единую систему и защитить ее от корректировок, способных угрожать стабильности бюджета.

По мере «дальнейшего снижения» ключевой ставки Денис Мантуров ожидает «ускорения роста» и «восстановительной тенденции» для обрабатывающих отраслей промышленности — по итогам года, добавил он, пока ожидается рост «обработки» примерно на 3%, а промпроизводства в целом — примерно на 2%. В этом году в условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики, ссылаясь на оценки Минэкономики, сообщил Антон Силуанов, темпы роста ВВП составят «не менее 1,5%». Отметим, это ниже, чем в базовом сценарии макропрогноза от апреля (там заложено 2,5%), однако прогноз на этот год еще планируется обновить. В Минэкономики сообщают, что работа еще продолжается, обновленные показатели «скоро» будут представлены. Так или иначе, смягчение политики ЦБ на фоне «сбалансированного» бюджета, полагает министр финансов, в следующем году даст «дополнительный импульс социально-экономическому развитию».

Евгения Крючкова, Олег Сапожков