Право первой добычи

Компания «Амурмедь», работавшая над разработкой медно-порфирового месторождения Иканское в Амурской области, перешла структуре владельца Highland Gold Владислава Свиблова. Торги по Иканскому с запасами более 600 тыс. тонн меди могут пройти в этом году. При этом «Амурмедь» как первооткрыватель может получить приоритетное право недропользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

АО «Кросс Холдинг» Владислава Свиблова (основной актив — золотодобывающая компания Highland Gold) 25 августа стало владельцем ООО «Амурмедь», следует из ЕГРЮЛ. До 2016 года «Амурмедь» входила в «Интергео» Михаила Прохорова. С тех пор компания несколько раз меняла собственников.

Представитель Владислава Свиблова сообщил “Ъ”, что ООО «Амурмедь» приобретено в рамках комплексной сделки с группой физических лиц. Основными объектами этой сделки выступали горнопромышленная компания «Сахтахан» и Зейская горная компания. Пока решение о дальнейшем развитии проекта не принято, уточнил он.

До 1 сентября 2019 года «Амурмедь» в рамках поисковой лицензии работала над разработкой медно-порфирового месторождения Иканское в Зейском округе Амурской области. Лицензия была прекращена из-за окончания срока пользования. Запасы месторождения, первооткрывателем которого выступает «Амурмедь», составляют, по данным Минприроды, 635,5 тыс. тонн меди и 79,5 тонны золота. Также здесь были обнаружены запасы серебра и молибдена.

В 2023 году портал MetallPlace со ссылкой на представителей минприроды Амурской области сообщал, что «Амурмедь» может получить лицензию на разведку и добычу на Иканском месторождении как первооткрыватель без конкурса. Покупка «Амурмеди» дает только право на получение лицензии, но не гарантии, говорит источник “Ъ”.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев называет приобретение «Амурмеди» покупкой ключа к участию в аукционе на месторождение. По его словам, стоимость актива — это, по сути, стоимость бренда, права на участие в аукционах, инфраструктуры подготовки. «Речь, скорее всего, о нескольких сотнях миллионов рублей»,— полагает аналитик.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев говорит, что по закону «О недрах» организация, осуществившая геологическое изучение участка недр и открывшая месторождение, обладает преимущественным правом на получение лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. «Такое право реализуется путем предоставления лицензии без проведения конкурса или аукциона, при условии надлежащего оформления результатов геологоразведочных работ и постановки запасов на государственный баланс»,— поясняет он. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель уточняет, что в случае участка недр федерального значения право предоставляется только решением правительства.

В Минприроды РФ “Ъ” пояснили, что «Амурмедь» подала заявку на предоставление права пользования, на данный момент материалы по участку недр находятся у компании в стадии актуализации. Там добавили, что подготовка аукциона на участок недр федерального значения Иканское не ведется. Это возможно только после поступления отказа правительства в предоставлении «Амурмеди» указанного участка недр при установлении факта открытия, сказали в Минприроды.

Эксперты предупреждают, что Иканское потребует существенных инвестиций, а срок реализации проекта будет долгим. По прогнозам Олега Абелева, от момента покупки лицензии до выхода на проектную мощность может пройти примерно десять лет. Затраты на разведку и подготовку, что займет три-пять лет, он оценивает в $50–100 млн, расходы на строительство ГОКа — в $2–2,5 млрд. Кроме того, отмечает аналитик, необходимо создание самого карьера и инфраструктуры, на что с учетом ГОКа потребуется пять-семь лет. Хотя при сохранении спроса на источники питания и тренда на возобновляемую энергетику окупаемость у проекта может быть хорошая, говорит Олег Абелев.

В первой половине 2025 года цены на медь обновляли месячные максимумы на фоне угрозы введения пошлин со стороны США в 50%, затем котировки корректировались. «Норникель» в своем обзоре оценивает спрос на медь в 2025 году в 27,3 млн тонн, предложение — в 27,2 млн тонн. В 2026 году компания ожидает рост показателей до 28,1 и 28,3 млн тонн соответственно и сохранение относительной сбалансированности. Но даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спот-рынке, отмечается в обзоре.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев