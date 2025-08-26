Пытки остаются под запретом

Правительство РФ планирует денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток (ЕКПП), подписанную в 1996 году при вступлении в Совет Европы (СЕ). Среди прочего этот документ предполагает, что уполномоченные представители СЕ могут посещать места лишения свободы в странах-участницах и требовать исправить обнаруженные нарушения. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что после выхода России из Совета Европы в 2022 году ее членство в ЕКПП оставалось «номинальным». В то же время, подчеркивают они, денонсация конвенции не означает снятие абсолютного запрета на пытки, который закреплен как во Всеобщей декларации прав человека, так и в Конституции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство направит президенту Владимиру Путину предложение о выходе из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Этот документ был принят членами Совета Европы 26 ноября 1987 года, Россия подписала конвенцию в 1996 году, на территории страны она вступила в силу спустя два года.

Цель ЕКПП — превентивная борьба с пытками. Для этого СЕ создал межгосударственный Комитет по предупреждению пыток (КПП), куда вошли юристы, эксперты в области пенитенциарной системы и врачи. Они получили право инспектировать места лишения свободы, СИЗО, отделения полиции и психбольницы, а также центры содержания мигрантов и учреждения для несовершеннолетних. Страны-участницы обязаны предоставить им неограниченный доступ в эти учреждения. По правилам комитет сообщает о выявленных нарушениях напрямую властям страны вместе с рекомендациями по исправлению ситуации. Если же государство отказывается принимать меры, то КПП может обнародовать информацию об этом. Представители КПП посетили Россию 30 раз, они подготовили 27 докладов, четыре из которых были опубликованы.

Напомним, после выхода из Совета Европы в марте 2022 года Россия денонсировала ряд заключенных в рамках СЕ международных договоров, например Европейскую конвенцию по правам человека. В настоящий момент Россия остается членом Европейской конвенции по предупреждению пыток, но эксперты комитета в последний раз посещали РФ осенью 2021 года.

Юрист Петр Хромов заявил “Ъ”, что денонсация конвенции является последствием выхода России из СЕ и «никак не меняет ситуации с абсолютным запретом на применение пыток».

Он напомнил, что РФ как член ООН обязана исполнять Всеобщую декларацию прав человека, ст. 5 которой идентична ст. 3 денонсируемой конвенции и содержит «абсолютный запрет пыток, жестокого и унижающегося обращения и наказания».

Запрещены пытки и ст. 21 Конституции РФ, а также ст. 286 УК РФ, которая предусматривают ответственность за превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств или пыток. «Таким образом, пытки продолжают быть запрещены как международными соглашениями, так и законодательно на национальном уровне»,— заключил юрист.

Юрист Ольга Садовская подтвердила “Ъ”, что с 2022 года участие РФ в ЕКПП было чисто номинальным — страна даже не назначала своего представителя в КПП.

Она сожалеет об этом решении: по словам госпожи Садовской, работа в рамках конвенции помогала решать проблемы «перенаселенности» камер, проводить ремонты в колониях, обеспечивать доступ в закрытые психиатрические учреждения. «Формальный выход лишь закрепляет то, что фактически произошло еще в 2022 году,— полный разрыв с международным контролем за соблюдением прав человека в местах лишения свободы,— говорит эксперт».

Эмилия Габдуллина