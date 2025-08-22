Задержанный в Монголии физик из РФ предложил силовикам «дуэль на дозиметрах»

Задержанный во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Ъ» о подозрении монгольских силовиков в том, что результаты его замеров были неверны. В качестве доказательства ученый предложил устроить «дуэль на дозиметрах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii Андрей Ожаровский

Фото: @ozharovskii

Андрей Ожаровский был задержан полицией и миграционной службой 19 августа. 21 августа в своем Telegram-канале ученый сообщил, что его отпустили. Как господин Ожаровский заявил «Ъ», он дал подробные показания управлению разведки — о целях поездки и об итогах работ.

Господин Ожаровский добавил, что разведка передала его дело полиции. Его подозревают в двух нарушениях: в использовании прибора, незарегистрированного в Монголии и в неверных показаниях дозиметров. Ученый признает свою вину в отсутствии регистрации для своих дозиметров, однако считает, что все полученные им цифры — верны.

«Единственный способ выяснить кто прав, а кто виноват — съездить в пустыню и повторить наши измерения»,— сказал он.

Физик-ядерщик предложил правоохранителям снова сделать замеры на двух приборах — на своем, а также на еще одном, зарегистрированном в Монголии,— и сравнить результат.

Ранее российские правозащитники направили обращение к властям Монголии с просьбой разобраться в ситуации господина Ожаровского. По словам ученого, он прибыл в страну по просьбе местных экоактивистов, чтобы сделать замеры в пустыне Гоби, где одна из французских компаний ведет разработку залежей урана.