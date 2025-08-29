В МЧС России рассказали, почему не могли спасти альпинистку Наговицину

В МЧС России сообщили, что ведомство не могло спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, поскольку она находится в другой стране. Организовать спасательную операцию в Киргизии возможно только с распоряжения президента и правительства России, рассказали в МЧС Газета.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

12 августа госпожа Наговицина сломала ногу при спуске с пика горы Победа в Киргизии. Она застряла на высоте около 7 200 м. Другие альпинисты из штурмового лагеря пытались помочь альпинистке и оставили ей пищу и снаряжение. Минобороны Киргизии направило военный вертолет для эвакуации, но он совершил жесткую посадку, и спасательная операция была прервана из-за плохих погодных условий 23 августа.

27 августа киргизские власти признали альпинистку пропавшей без вести, наблюдая отсутствия признаков жизни на видеозаписях с дронов. 29 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что МЧС России тесно взаимодействует с киргизской стороной по вопросу госпожи Наговициной.