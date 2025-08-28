Лишним не вышли

Участники рынка электроники предлагают Минпромторгу расширить запреты на закупку иностранных компьютеров, ноутбуков и так далее для государственных нужд, ужесточив действующее правило «второй лишний» при закупках. Бизнес объясняет это ростом нарушений при проведении тендеров со стороны заказчиков, одновременно указывая на рост локализации продукции внутри России. Эксперты предупреждают, что без повышения ценности российских решений для компаний такие меры могут лишь увеличить нагрузку на бюджет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ; входят «Аквариус», Yadro, «Булат» и другие) замминистра промышленности и торговли Василию Шпаку с предложениями внести изменения в постановление правительства №1875 (ограничивает закупки зарубежных товаров), а также в ряд нормативных актов. Консорциум предлагает отнести к списку товаров основные позиции электроники: портативные компьютеры (планшеты, ноутбуки, смартфоны и прочее), серверное оборудование, стационарные компьютеры, мониторы и так далее.

На сегодняшний день вышеперечисленное оборудование реализуется в ходе госзакупок в рамках механизма «второй лишний»: если на тендер заявляется хотя бы один российский производитель, предоставляющий продукцию из соответствующего реестра, заказчик отклоняет все остальные заявки с иностранными товарами.

Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева сравнивает предложения консорциума с правилами, установленными в других странах. «Именно такие механизмы формируют не только рынок сбыта, но и стимулы для роста»,— добавила госпожа Легостаева. На запрос “Ъ” в Минпромторге не ответили.

Также АНО ВТ представила несколько методов борьбы с недобросовестными заказчиками оборудования. Предлагается закрепить правило обоснования начальной максимальной цены контракта строго по ценам российских производителей, если продукция зарегистрирована в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Если заказчик все же хочет ориентироваться на цену импортного товара, ему необходимо будет обосновать, что отечественная альтернатива отсутствует.

Консорциум предлагает запретить объединять в тендере реестровую продукцию с нереестровой. Сейчас заказчики могут добавить в перечень товаров несколько отечественных продуктов, а вместе с ними закупить несколько десятков импортных. Другие предложения Минпромторгу включают создание условий для авансирования контрактов и других регулируемых соглашений, а также возможность поставлять основные позиции радиоэлектронной продукции не только в рамках проводимых аукционов, но, например, с помощью конкурсов, запросов котировок или предложений.

«Запрет закупок оставит меньше лазеек недобросовестным компаниям, чем правило "второй лишний"»,— надеется вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. Поддерживает инициативу консорциума и производитель электроники Fplus, считающий, что практически все основные участники рынка входят в АНО ВТ, поэтому «позиция консорциума отражает интересы всей отрасли». Предлагаемые меры директор по проектной деятельности Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Александр Понькин называет дополнительным стимулом для развития отрасли, так как они подтолкнут производителей активнее инвестировать в технологии, производство и продуктовую экспертизу.

Однако, по мнению директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входят «Кремний-Эл», Т1 и другие) Ивана Покровского, полный запрет отличается от ограничений «второй лишний» тем, что при закупках импорта от заказчика потребуется обоснование невозможности использовать российскую продукцию. Это может повлиять только на некоторых заказчиков, но принципиально не изменит ситуацию. По его словам, главная проблема в том, что для заказчика нет ценности в российском реестровом продукте, если это «полный аналог импорта за большие деньги». Ценность представляет именно разработка, она дает уверенность в технической поддержке и возможности развития используемых решений, добавил он.

Филипп Крупанин