Немцы будут служить против России

Правительство канцлера Фридриха Мерца дало старт масштабному пересмотру политики безопасности Германии. В стране будет создан Совет национальной безопасности и по образцу Швеции реформирована воинская служба, хотя она пока и останется добровольной. Заявленная причина всех преобразований — угроза со стороны России. Критики отмечают, что предложенных мер недостаточно для быстрого укомплектования бундесвера личным составом, и по-прежнему настаивают на возвращении обязательного призыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) приветствует командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе

Фото: Sean Gallup / Getty Images Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) приветствует командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Знаковая встреча кабинета министров Германии прошла в среду, 27 августа, в непривычной обстановке: вместо здания правительства министры впервые за 30 лет собрались в штаб-квартире бундесвера. На повестке стояли два основных вопроса: создание Совета национальной безопасности и рассмотрение законопроекта о новой системе воинской службы, которая должна вступить в силу в начале 2026 года. Последний пункт при этом вызвал острые споры внутри правящей коалиции, поставив под сомнение саму возможность принятия законопроекта. Но накануне вечером согласия все-таки удалось достичь.

Законопроект, предусматривающий обязательное анкетирование всех мужчин в возрасте 18 лет и женщин по желанию, был разработан лично министром обороны Борисом Писториусом, членом партии социал-демократов, являющейся младшим партнером в правящей коалиции. За основу он взял шведскую модель и адаптировал ее к немецким реалиям. Сбор информации должен помочь возродить воинский учет и определить тех, кто годен к службе в бундесвере и/или хочет ее пройти. С июля 2027 года вместе с анкетированием будет введено обязательное прохождение медкомиссии, где всем молодым немцам присвоят категорию годности.

При этом служба останется добровольной, но в случае обострения ситуации с безопасностью возможен переход к обязательной воинской обязанности.

Условия службы будут значительно улучшены: выплаты новобранцам вырастут на 80% и составят не менее €2 тыс. в месяц. Такая мера должна помочь увеличить численность военнослужащих с нынешних 181 тыс. до 260 тыс., а резервистов — с 100 тыс. до 200 тыс.

Примечательно, что за два дня до рассмотрения законопроекта встреча оказалась под угрозой срыва: глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль (член правящего Христианско-демократического союза) воспользовался правом отправить документ на доработку, фактически откладывая его принятие. Поводом стали сомнительные расчеты Писториуса и его отказ от немедленного введения обязательной службы, без которой, по мнению главы внешнеполитического ведомства, укомплектовать армию невозможно. Он настаивал на немедленном переходе к обязательной службе, если бундесвер не достигнет целевых показателей. Йоханна Вадефуля поддержал ряд его влиятельных однопартийцев, а также премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер. На этом фоне канцлеру пришлось организовать партийные переговоры, по итогам которых Вадефуль снял свое требование.

В результате законопроект был представлен Мерцем и Писториусом в первоначальном виде и одобрен кабинетом министров, после чего документ отправился в Бундестаг. Совместную пресс-конференцию канцлер Мерц открыл словами об угрозе со стороны России. Именно из-за нее, подчеркнул он, НАТО повышает расходы на оборону до 5% ВВП, а его правительство пошло на изменение фискальной политики.

«Россия является и еще долго будет оставаться величайшей угрозой свободе, миру и стабильности в Европе»,— сказал канцлер, добавив, что его коалиция решительно реагирует на вызов.

В рамках этих усилий было также объявлено о создании в Германии Совета национальной безопасности. В него войдут 13 человек, и он станет связующим звеном между правительством и силовыми структурами, что позволит Германии быстрее реагировать на внешние и внутренние угрозы. «За четыре месяца коалиция приняла решение, которое обсуждалось 30 лет»,—подчеркнул Мерц.

Говоря о реформе службы, канцлер уклончиво заметил, что план может быть пересмотрен через один-три года, если окажется, что армии не хватает добровольцев. Выступивший затем Писториус назвал свой законопроект «гигантским шагом вперед». Он подробно объяснил новую схему воинского учета и возможности, открывающиеся перед новобранцами, после чего подчеркнул необходимость изменения мышления молодежи. «Что я могу сделать и какой вклад я хочу внести в безопасность страны, в которой живу? Безразлично ли это мне? Хочу ли я взять на себя ответственность и в чем?» — такими вопросами, по его словам, теперь должен задаваться каждый молодой немец. Так или иначе, именно готовность молодежи ответить на эти вопросы и станет индикатором успеха реформы.

Вероника Вишнякова