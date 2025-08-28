Умара Кремлева ждет испытание

Структуры главы Международной ассоциации бокса (IBA) и владельца «Рольфа» Умара Кремлева получили доли в крупных игроках российского рынка испытаний и сертификации товаров — «Сертификейшен Групп» и «Серконс». Стоимость сделки только с последним оценивается минимум в 3 млрд руб. Спрос на такие услуги растет, но, предупреждают эксперты, лабораториям требуется постоянное обновление передового оборудований.

Структуры Умара Кремлева приобрели доли в «Сертификейшен Групп» и «Серконс», которые занимаются испытаниями и сертификацией товаров. О сделке с «Сертификейшен Групп» “Ъ” стало известно из ЕГРЮЛ. В июле-августе АО «Большой Серпухов» господина Кремлева получило по 51% в структурах группы ООО СГ и ООО «Трансконсалтинг». В «Большом Серпухове» сообщили “Ъ”, что также приобрели долю в «Серконс». В этой компании, следует из ЕГРЮЛ, 50% в конце июля получило АО «УНК Холдинг».

В «Большом Серпухове» сообщили “Ъ”, что консолидация компетенций и ресурсов двух крупнейших центров лабораторных исследований будет способствовать оптимизации процессов и сокращению издержек, а значит ускорению производства, что отразится на экономических показателях бизнеса и территории. В «Сертификейшен Групп» сказали, что сделка обеспечит внедрение современных подходов к проверке безопасности продукции, а бизнес получит необходимые услуги. В «Серконс» комментарий не предоставили.

«Сертификейшен Групп», по собственным данным, включает сеть лабораторий и испытательный центр в Павловском Посаде. Работает, в частности, с продукцией машиностроения, потребительскими товарами, химией и пр., провела свыше 200 тыс. испытаний и выдала более 50 тыс. сертификатов. Лаборатория «Серконс» в Москве площадью 30,5 тыс. кв. м включает более 4 тыс. единиц испытательного и измерительного оборудования. Мощность — более 60 тыс. образцов в год, сказано в презентации компании. Есть филиалы в РФ и представительства в других странах.

Владелец ГК «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин оценил стоимость сделки с «Серконс» минимум в 3 млрд руб., указав, что компания обладает передовым оборудованием. По его словам, наличие собственного органа по сертификации и испытательной лаборатории в рамках одного аккредитованного лица позволяет не прибегать к субподрядчикам, что снижает затраты, уменьшает сроки процедур, а также уменьшает риски столкновения с недобросовестными исполнителями.

При этом, отмечает господин Тюльпин, чтобы избежать неполноты испытаний, нужно постоянно комплектовать лабораторию новым и передовым оборудованием. Как сообщала Росаккредитация, в первом квартале 2025 года при проверке более 13 тыс. сертификатов на социально значимую и технически сложную продукцию служба выявила 331 сертификат с нарушениями, из которых 210 было приостановлено, а 121 признан недействительным. Самыми распространенными нарушениями стали неполные испытания и нарушение схемы сертификации, заявляли в службе.

Умар Кремлев — глава Международной ассоциации бокса (IBA). Среди его активов — один из крупнейших дилерских холдингов в РФ «Рольф», оператор государственных лотерей «Национальные лотереи», 50% девелоперской AVA Group. АО «Большой Серпухов» участвует в развитии одноименной ОЭЗ в Подмосковье, где планировался запуск предприятий фармацевтического, медицинского сектора, биотехнологий, электроники и т. д. «Рольф» также развивает производство автозапчастей. «Сейчас у нас где-то 1,5 тыс. наименований, к концу 2030 года мы планируем увеличить эту цифру до 30 тыс.»,— говорила в интервью “Ъ” гендиректор компании Светлана Виноградова (см. “Ъ” от 30 июля).

В целом, говорит Алексей Тюльпин, рынок подтверждения соответствия продукции всегда будет востребованным и рентабельным бизнесом, так как испытания и сертификация обязательны, а количество предприятий растет, стимулируя спрос на услуги. По данным Росаккредитации, ежегодно в ФГИС службы поступают данные о 15 млн протоколах испытаний, 80 тыс. сертификатов и 900 тыс. деклараций. Стоимость оформления сертификата может доходить до 3 млн руб., недорогой декларации соответствия, действующей полгода,— до 10 тыс. руб., рассказывали ранее “Ъ” участники рынка (см. “Ъ” от 30 августа 2024 года).

Анатолий Костырев