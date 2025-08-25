Бонусам готовят надзор

Банк России хочет лишить банки, финансовое положение которых ухудшается, права выплачивать бонусы менеджменту. Более того, до конца этого года регулятор планирует оценить возможность введения механизма, который заставит менеджеров возвращать уже полученные бонусы. Эксперты отмечают, что увязка дополнительного вознаграждения с финансовыми результатами и сегодня практикуется в банках.

В понедельник, 25 августа, ЦБ опубликовал доклад о перспективных направлениях банковского регулирования и надзора, в котором, в частности, предложил ограничить выплату бонусов менеджерам банка при ухудшении его финансового положения.

В документе отмечается, что в условиях санкций регулятор временно обнулил надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость кредитной организации (КО) и банковской группы.

В то же время был установлен пятилетний график восстановления этих надбавок до 2028 года (см. “Ъ” от 16 мая), чтобы банки могли постепенно признавать потери, вызванные санкциями, и использовать высвободившиеся ресурсы для кредитования.

Для тех, кто пользуется льготами, ЦБ ввел ограничения на выплату дивидендов, а также на компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе бонусы менеджменту, однако ограничения на выплаты из фонда оплаты труда пока отсутствуют.

«Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков,— отмечают в ЦБ.— Во второй половине этого года планируется подготовить концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту при ухудшении финансового положения КО, а также оценить возможность внедрения механизма clawback — возврата бонусов, уже выплаченных менеджменту».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 28 апреля 2020 года: «Банки должны ответственно отнестись к сохранению уровня своего капитала и ограничить для этого выплату бонусов».

Правда, определенных критериев, что именно будет считаться ухудшением финансового положения банка и до какого уровня оно должно ухудшиться, чтобы менеджмент был лишен бонусов, пока не выработано. Также не определено, будут ли бонусы уменьшаться пропорционально ухудшению финансового положения банка, или речь идет о полном лишении бонусов при пересечении показателями банка определенного порога. Как сообщили “Ъ” в Банке России, концепцию планируется подготовить до конца текущего года, а конкретные условия таких ограничений на данный момент находятся в проработке.

Эксперты восприняли новую инициативу Банка России с осторожным скепсисом. Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов обратил внимание, что ситуация, когда при ухудшении финансового результата топ-менеджеры теряют часть бонуса, а иногда и весь, существует уже не первый год. «Если говорить об уровне менеджеров правления банков (и уровень правления минус один), то в банках их бонус исторически зависит от двух вещей. Во-первых, это индивидуальные KPI — показатели, которые ставятся на каждый блок. Во-вторых, общебанковские результаты — как правило, они привязаны к финансовому результату банка по итогам года,— говорит Олег Скворцов.— Доля, которая относится к персональным задачам, и та, которая относится к общебанковским результатам, имеют определенные веса — это индивидуально для каждой КО».

В свою очередь, председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов отмечает, что все меры повышения эффективности, которые ЦБ предлагает ввести для банков, он должен примеривать и на себя.

«Мегарегулятор также должен нести ответственность за эффективность управленческих инициатив и также должен сокращаться в расходах на зарплату топ-менеджеров пропорционально сокращению веса отечественной банковской системы в ее совокупных кредитных и депозитных портфелях»,— считает он. При этом, по его словам, к самим менеджерам ЦБ тоже можно предъявить много претензий, особенно в той части закона о Центральном банке, где определено, что «целями деятельности Банка России являются защита и обеспечение устойчивости рубля».

При этом Тимур Аитов обращает внимание, что финансовое положение российского кредитного учреждения сегодня зависит не только от банка и активности его топ-менеджеров. «Непредсказуемость самой денежно-кредитной политики ЦБ плюс санкции способны не то чтобы уничтожить, но кардинально затруднить работу любого кредитного учреждения в одночасье вне зависимости от активности менеджеров»,— говорит он.

Максим Буйлов