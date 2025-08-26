Из Монголии депортировали российского физика-ядерщика Ожаровского

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что его депортировали из Монголии. 19 августа его задержали в пустыне Гоби при проведении замеров радиационного фона на заброшенном урановом карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ожаровский

Фото: Telegram канал Андрея Ожаровского Андрей Ожаровский

Фото: Telegram канал Андрея Ожаровского

Как сообщил господин Ожаровский в Telegram-канале, в 9:40 по местному времени ему позвонили из полиции. Спустя почти 12 часов физик написал, что его депортировали. К посту он прикрепил фотографию с КПП на границе с Россией.

Андрей Ожаровский прилетел в Монголию по приглашению от коллег из местного экологического центра, которые борются с добычей урана в стране. В пустыне Гоби, где добычу ведет французская Orano, он зафиксировал радиационное загрязнение. Господин Ожаровский рассказывал «Ъ», что после задержания он дал подробные показания управлению разведки — о целях поездки и об итогах работ. Его подозревали в использовании прибора, незарегистрированного в Монголии, и в неверных показаниях дозиметров.