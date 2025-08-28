В погоне за длинным яйцом

Отраслевая организация «Росптицесоюз» предлагает Минсельхозу закрепить обязательный объем выкупа продукции сельхозпроизводителей в рамках долгосрочных договоров с ритейлерами. Такая практика призвана помочь бизнесу справиться с перепроизводством яиц: из-за роста предложения цены на продукцию за год снизились на 22%. Но сети, столкнувшись с затратами на сбыт нереализованной продукции, могут начать перекладывать расходы на потребителя, предупреждают эксперты.

Прямые долгосрочные договоры между производителями и ритейлерами должны включать в себя объемы продукции, которые торговые сети обязаны выкупать у поставщиков. Такое предложение отраслевая организация «Росптицесоюз» сформулировала в письме директору департамента регулирования рынка АПК Минсельхоза Александру Малову, отправленном в конце августа (копия есть у “Ъ”). В Росптицесоюзе “Ъ” оперативно не ответили. В Минсельхозе пояснили, что рассматривают все варианты решений, которые позволят обеспечить стабильность цен на социально значимые товары.

Письмо Росптицесоюза — ответ на обращение к поставщикам Минсельхоза. Министерство в июле просило отраслевые союзы подготовить свою позицию относительно поправок к закону о торговле, закрепляющих практику долгосрочных договоров (см. “Ъ” от 29 июля). Основная цель нововведения — сдержать колебания розничных цен на базовые продукты питания: яйца, сахар, молоко, овощи «борщевого набора», яблоки и т. д. Разработчики поправок предложили бизнесу два сценария: долгосрочные договоры, регулирующие ценообразование, либо установление ценовых коридоров.

Предполагается, что нововведения должны вступить в силу уже с 1 марта 2026 года. Но пока Минсельхоз ведет активный диалог с отраслевыми союзами, производителями и другими участниками рынка, говорят в министерстве. Предложенная практика вызвала резкую критику со стороны бизнес-сообщества. Например, в «Мираторге» говорят, что не поддерживают любые договоренности, ограничивающие свободную конкуренцию.

Инициатива Росптицесоюза направлена на снижение рисков для производителей. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров поясняет, что нормы обязательного выкупа отчасти выгодны поставщикам: они позволяют нивелировать риски снижения объемов поставок при коррекции спроса. Ритейлеры же рискуют: им придется хранить лишние продукты, списывать скоропортящиеся товары и замораживать оборотные деньги.

Но собеседник “Ъ” на рынке ритейла называет механизм Росптицесоюза нерыночным и по определению неэффективным. Объемы, заказываемые торговыми сетями у поставщиков, определяются покупательским спросом и в течение года или любого другого периода могут меняться. Их фиксация приведет либо к формированию излишков в магазинах, либо, наоборот, к дефициту продукции, уверен он.

Для птицеводческого бизнеса снижение рисков стало актуальным из-за ростра производства. По данным Росстата, в январе—июле в России сельхозорганизации выпустили 23,18 млрд яиц, на 6,3% меньше, чем годом ранее. Благодаря стабильному спросу их средняя розничная стоимость за год сократилась на 22%, до 82,2 руб. за десяток. Это привело к снижению рентабельности и вынудило собственников небольших предприятий продавать бизнес (см. “Ъ” от 27 августа).

Другое предложение Росптицесоюза в рамках готовящихся изменений в законодательство предполагает возможность изменения цен на продукцию в рамках поставок по долгосрочным договорам из-за непредвиденных ситуаций. Для этого индикатором предлагается сделать себестоимость производства. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») отмечают, что заключают долгосрочные стратегические партнерства, учитывая себестоимость.

Переход на длительные контракты, по мнению господина Кучерова, действительно может краткосрочно снизить волатильность стоимости продукции: «Будет меньше ценовых пиков в праздники и межсезонье». Но в итоге затраты на сбыт нереализованной продукции все равно будут переложены на потребителя и цены пойдут вверх, поясняет он. Риски эксперт видит и для небольших поставщиков: от сотрудничества с ними ритейлеры будут уходить, оптимизируя полку.

В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum считают, что постоянные резкие колебания цен на рынках мяса и яиц показывают наличие конкуренции. Гарантированный сбыт продукции через долгосрочные контракты может привести к неэффективному использованию ресурсов и снижению инвестиций, поясняют там. Это создаст уже угрозу снижения предложения.

Владимир Комаров