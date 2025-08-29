В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Рисков распространения лихорадки в стране нет. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге»,— говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что позднее ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья.

Роспотребнадзор напомнил, что вирус чикунгунья не передается от человека к человеку, а только через укусы насекомых. «Количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности»,— добавило ведомство.

Лихорадка чикунгунья проявляется резким повышением температуры, ознобом, болями в суставах и спине, сыпью. Впервые вирус выявили в Африке в середине XX века. В 2025 году он начал распространяться в странах Южной Азии. Всего в период с января по июль зафиксировано 240 тыс. случаев заражения и 90 смертей в 16 странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чикунгунья — переносимое комарами рода Aedes (отличаются черно-белыми отметинами на лапках, обитают преимущественно в тропиках и субтропиках) вирусное заболевание. Название «чикунгунья» происходит от слова на языке кимаконде (распространен на юге Танзании), означающее «стать искривленным», и описывает позу человека, скрючившегося от сильной боли в суставах. Вирус CHIKV впервые выявлен в 1952 году в Танзании. Основные регионы распространения заболевания — Африка и Азия. С 2004 года вспышки CHIKV, по данным ВОЗ, участились из-за мутаций вируса.

