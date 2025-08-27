Die Zeit: следователи ФРГ установили всех причастных к подрыву «Северного потока»

Расследование диверсии на «Северном потоке» находится на финальной стадии. Об этом сообщает Die Zeit, Suddeutsche Zeitung и ARD. Все предполагаемые участники диверсионной группы установлены, были выданы ордера на их арест.

По данным следствия, в подготовке и проведении операции участвовали семь граждан Украины: четверо водолазов (в том числе одна женщина), шкипер, специалист по взрывчатке и координатор — Сергей К. На прошлой неделе его задержали в Италии, где он отдыхал с семьей.

По версии следствия, в группу диверсантов также входил 53-летний украинский военнослужащий, которого зовут Всеволод К. Он, как сообщается, погиб в бою в конце декабря 2024 года на востоке Украины. Ранее он проходил подготовку в Бундесвере, отмечает Die Zeit.

Федеральный министр юстиции Штефани Хубиг похвалила работу следствия. Она назвала его впечатляющим успехом. При этом Die Zeit утверждает, что новое федеральное правительство намерено «держаться в стороне от этого дела». Это связано с переговорами и урегулированием военного конфликта на Украине.

Подрыв на «Северном потоке» произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. Диверсия случались в исключительной экономической зоне Дании, в зоне морского контроля НАТО.