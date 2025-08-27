Врио замглавы Курской области Базарова арестовали по делу о хищениях

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 октября) врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его обвиняют в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщило ТАСС.

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров (в центре)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как считает следствие, чиновник завышал стоимость строительства на границе с Украиной противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». При этом укрепления строились с заниженными техническими характеристиками. Всего господин Базаров похитил более 251 млн руб.

Подельниками врио замглавы назвали экс-начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, его заместителей Андрея Решетько и Ларису Стрелецкую, а также замминистра строительства Белгородской области Владимира Губарева. Их также отправили под стражу. Дела всех фигурантов планируют объединить в одно производство.

Никита Черненко