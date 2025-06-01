Главные новости за выходные с 31 мая по 1 июня

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли 7 человек, более 70 пострадали. 11 пассажиров поезда привезли в Москву, они были госпитализированы с Киевского вокзала. Возбуждено уголовное дело. По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост был подорван. Чуть позднее, в ночь на 1 июня, еще один мост обрушился в Курской области. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Трое сотрудников поездной бригады пострадали.

Сибирь впервые подверглась атаке беспилотников. В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть в поселке Средний, сообщал губернатор Игорь Кобзев. Власти региона создали штаб на базе правительства региона после атаки беспилотников. Также налетам беспилотников подверглись Мурманская и Рязанская области. Минобороны РФ сообщило, что украинские дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство назвало происшедшее терактом.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Киева во втором раунде прямых переговоров. Встреча должна пройти в Стамбуле 2 июня. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Российская делегация вылетела в Стамбул.

Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что в районе города Очамчира появится материально-техническая база для российского Черноморского флота. Он пояснил, что военно-морской базы РФ «как таковой нет», но планируется открытие базы конкретно для Черноморского флота. Сроки он не назвал.

Минобороны сообщило 31 мая, что населенные пункты Водолаги в Сумской области Украины и Новополь в Волновахском районе Донецкой народной республики перешли под контроль российской армии. На следующий день военное ведомство сообщило о взятии Алексеевки в Сумской области.

Представительница Таиланда Сучата Чуангсри победила в 72-м международном конкурсе красоты «Мисс мира». Первой вице-мисс стала представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу, второй — Майя Клайда от Польши, третьей — Орели Жоахим от Мартиники. Россия на конкурсе не была представлена.

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