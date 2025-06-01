Минобороны сообщило о взятии Алексеевки в Сумской области

Подразделения группировки «Север» ВС России взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны РФ. Подробности в докладе не приводятся.

На этой неделе, по данным Минобороны, российская армия взяла под контроль пять сел в Сумской области: Алексеевку, Водолаги, Константиновку, Беловоды и Владимировку.

29 мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил о сложной ситуации в регионе из-за продвижения российских войск. По его словам, обязательную эвакуацию объявили в 202 населенных пунктах. В них, по его данным, проживает более 4 тыс. человек.

Екатерина Отрашкевич