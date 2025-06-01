Чибис: беспилотники атаковали Мурманскую область

В Мурманской области работают системы ПВО. На регион осуществили налет беспилотники, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чибис

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Чибис

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что на территории региона работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Также он попросил жителей Мурманской области сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

Господин Чибис не уточнил, на какие объекты были совершены атаки — военной или гражданской инфраструктуры. О повреждениях он также не сообщал.

Атака БПЛА совершена также на другой регион в Сибири. В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть в поселке Средний, сообщал губернатор Игорь Кобзев. Он написал, что жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает. По предварительным данным, это первая атака беспилотников на Сибирь.

Екатерина Отрашкевич