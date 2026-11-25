Чибису предъявили обвинение в хищении 1 млрд рублей и получении взятки лодкой
Как стало известно «Ъ», Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате на сумму более 1 млрд рублей губернатору Мурманской области Андрею Чибису и в одном эпизоде получения взятки. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Чибису предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 (растрата в особо крупном размере), и одном эпизоде преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка)»,— сказал собеседник «Ъ». Он пояснил, что последний пункт обвинения касается подарка в виде лодки. Источник «Ъ» добавил, что вину чиновник ни по одному эпизоду не признал.
Как ранее писал «Ъ», показания о передаче чиновнику наличных на сумму около 100 млн руб., а также взятке в виде организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян. Он был арестован в марте 2026 года. По признанию обвиняемого, взятки передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна, который, по данным «Ъ» , также стал сотрудничать со следствием.
Обвинение в растрате в составе организованной группы связано с предполагаемым хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Мещанский райсуд рассмотрит ходатайство МВД об аресте Чибиса.