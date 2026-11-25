Как ранее писал «Ъ», показания о передаче чиновнику наличных на сумму около 100 млн руб., а также взятке в виде организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян. Он был арестован в марте 2026 года. По признанию обвиняемого, взятки передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна, который, по данным «Ъ» , также стал сотрудничать со следствием.