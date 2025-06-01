ТАСС: российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегаты, которые представляют Россию на переговорах с Украиной, вылетели в Стамбул. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Встреча должна пройти 2 июня.

Российскую делегацию возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. 28 мая у них состоялся телефонный разговор, во время которого они обсуждали дату и место переговоров.

Представители Украины намерены добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных и возвращения детей, которые оказались на территории России в ходе военных действий, сообщал президент страны Владимир Зеленский. Также они обсудят возможную встречу президентов России и Украины.

Российская сторона собирается представить проект меморандума по завершению конфликта и «дать необходимые пояснения» к нему, как говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Документ включает условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. Подготовленный украинской стороной меморандум включает положение о прекращении огня, также в нем говорится о необходимости мониторинга со стороны международных партнеров, сообщала газета The New York Times.

Александр Рыльский