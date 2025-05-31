В Абхазии создадут базу Черноморского флота России

В районе города Очамчира в Абхазии появится материально-техническая база для российского Черноморского флота. Об этом рассказал ТАСС президент республики Бадра Гунба.

Он пояснил, что военно-морской базы РФ «как таковой нет», но планируется открытие базы конкретно для Черноморского флота. Сроки он не назвал. По словам господина Гунбы, проект предполагает укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии министерств обороны.

С 2017 года в Очамчире находится пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В 2023-м сообщалось, что Россия и Абхазия подписали соглашение о размещении на побережье Черного моря в Абхазии пункта постоянного базирования российского ВМФ. В Очамчире в советский период располагались объекты Черноморского флота СССР.