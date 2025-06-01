Богомаз: обрушившийся мост был подорван

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обрушившийся в регионе мост был подорван во время движения пассажирского поезда.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда. Поезд Климово—Москва, где было 388 пассажиров»,— сказал губернатор (цитата по «РИА Новости»). Подробности подрыва он не уточнил.

По его словам, все пассажиры, получившие травмы, уже доставлены в медицинские учреждения. Известно о 47 пострадавших. Среди них есть восьмимесячный ребенок в тяжелом состоянии. Его перевезут на лечение в Москву.

Обрушение поезда на проходивший под ним пассажирский поезд произошло накануне вечером. Несколько вагонов сошли с рельсов. Семь человек погибли.

Екатерина Отрашкевич