Трамп рассказал об установке в Вашингтоне подаренных Мирзиёевым беседок
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне у приливного бассейна установили узбекские беседки — айваны. Их подарил ему президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев к 250-летию независимости США. О подарке он написал в Truth Social.
По словам господина Трампа, мастера из Узбекистана «на несколько месяцев оставили свои семьи и в сложных погодных условиях возвели эти беседки из древесины 200-летнего горного ореха». «Вместо того чтобы оставить подарок себе, я решил передать эти прекрасные беседки в общественное пользование»,— написал президент.
На церемонии открытии этих беседок присутствовали узбекский посол в США Фуркат Сидиков и глава американского МВД Дуглас Бергам. Дональд Трамп добавил, что беседки станут популярным местом для предложений руки и сердца, дипломатических приемов и фотосессий во время цветения сакуры.