По словам господина Трампа, мастера из Узбекистана «на несколько месяцев оставили свои семьи и в сложных погодных условиях возвели эти беседки из древесины 200-летнего горного ореха». «Вместо того чтобы оставить подарок себе, я решил передать эти прекрасные беседки в общественное пользование»,— написал президент.