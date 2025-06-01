Минобороны: ВСУ атаковали дронами аэродромы в пяти регионах России

Минобороны России сообщило, что Украина атаковала FPV-дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Министерство назвало происшедшее терактом. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники»,— говорится в сообщении военного ведомства.

Пожары потушили. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники запусков БПЛА были задержаны, сообщили в Минобороны.

В Иркутской области удар был нанесен по воинской части. Губернатор Мурманской области заявлял, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.