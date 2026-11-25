Депутат Аксаков: взаимодействие ЦБ и ФНС позволит сократить блокировки переводов
Автоматизированный обмен данными между Банком России (ЦБ) и Федеральной налоговой службой (ФНС) позволит избежать необоснованных блокировок денежных переводов граждан. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с RTVI.
По словам депутата, банки уже взаимодействуют с налоговыми органами, однако принятые поправки позволят систематизировать эту работу через ЦБ. Господин Аксаков считает, что новый механизм позволит повысить эффективность выявления незадекларированных доходов граждан, не создавая дополнительных проблем для добросовестных налогоплательщиков.
24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий ЦБ передавать ФНС сведения о гражданах, регулярно получающих доходы в виде переводов от других физлиц. На основании этой информации налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам граждан. Критерии выявления таких операций ЦБ и ФНС определят в межведомственном соглашении. Новые нормы вступят в силу 1 января 2027 года.