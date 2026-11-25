По словам депутата, банки уже взаимодействуют с налоговыми органами, однако принятые поправки позволят систематизировать эту работу через ЦБ. Господин Аксаков считает, что новый механизм позволит повысить эффективность выявления незадекларированных доходов граждан, не создавая дополнительных проблем для добросовестных налогоплательщиков.