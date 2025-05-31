Новой мисс мира стала представительница Таиланда

Представительница Таиланда Сучата Чуангсри победила в 72-м международном конкурсе красоты «Мисс мира». Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия. Конкурс проходил в индийском Хайдарабаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Корону госпоже Чуангсри вручила Кристина Пышкова из Чехии, победившая в конкурсе в прошлом году. «Этот момент — не просто личная победа, это общая мечта каждой молодой девушки, которая хочет быть увиденной, услышанной и добиваться перемен»,— сказала победительница после объявления результатов.

Первой вице-мисс стала представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу, второй — Майя Клайда от Польши, третьей — Орели Жоахим от Мартиники. За главный приз боролись 108 претенденток. Россия не была представлена.

Конкурс длился в течение четырех недель. В финале участницам был задан вопрос, проверяющий взгляды, ценности и красноречие. Ответы финалисток стали решающими при определении результатов.