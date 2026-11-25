При ударе БПЛА в Брянской области пострадали два человека
Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали территорию Брянской области за прошедшие сутки. При ударах пострадали два человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Два дрона-камикадзе взорвались в поселке Суземка — повреждения получили окна Ледового дворца и припаркованные рядом машины. Местный житель ранен. Под удар также попало село Новый Ропск. Там пострадал пожилой мужчина. Губернатор заверил, что врачи уже помогли раненым.
Всего за прошедшие сутки силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ в небе над регионом. При этом с 23 по 34 ноября количество было в несколько раз больше — 612 БПЛА.