Новак сменил Григоренко во главе подкомиссии по развитию цифровых платформ
Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию по развитию цифровых платформ. До него во главе подкомиссии был Дмитрий Григоренко, который в октябре покинул правительство.
О смене состава подкомиссии сообщила пресс-служба правительства. В подкомиссию также вошел руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.
Подкомиссия была создана в июле. Она работает в составе правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий. Главной задачей подкомиссии власти называют «выработку стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования» этой сферы. В правительстве также создан штаб по развитию цифровых платформ.
Дмитрий Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Его освободили от должности в конце октября. Его пост заняла замглавы Минфина Ирина Окладникова. Господин Григоренко в ноябре был назначен заместителем председателя правления Сбербанка.