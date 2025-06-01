Зеленский подтвердил участие украинской делегации в переговорах 2 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главами МИДа и Минобороны страны предстоящие переговоры в Стамбуле. Он сообщил, что определил позиции украинской делегации по вопросам, которые будут обсуждаться с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / File Photo / Reuters Фото: Liesa Johannssen / File Photo / Reuters

Украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории России в результате российско-украинских военных действий. Президент заявил, что, как и в первом раунде переговоров, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Переговорщики также будут готовить встречу президентов России и Украины, добавил президент. Личная встреча нужна ради длительного мира и гарантий безопасности, подчеркнул он. «Ключевые вопросы могут решить только лидеры»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Российская делегация уже отправилась на переговоры в Стамбуле, сообщил ТАСС. Представители РФ приедут с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Встреча делегатов должна состояться 2 июня.

Александр Рыльский