После атаки БПЛА в самарском Новокуйбышевске обесточены 70 домов и соцобъектов
Жители 70 многоквартирных домов и семь социальных объектов в Новокуйбышевске Самарской области остались без электричества после сбоя на высоковольтных линиях при атаке БПЛА. Об этом сообщила глава города Виктория Каткова в мессенджере «Макс».
Госпожа Каткова уточнила, что обесточены четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение. По ее словам, больница уже подключена к резервному источнику питания, на остальных объектах устанавливают генераторы. В городе продолжается восстановление электроснабжения, все службы работают в усиленном режиме, рассказала глава города.
Врио главы Волжского района Наталья Шулепова также сообщила об отключении электричества в микрорайоне. «Экстренные службы работают на местах, восстановление уже началось. Прошу набраться терпения»,— написала госпожа Шулепова в «Максе». Она добавила, что при атаке БПЛА погиб один человек. Его семье будет оказана помощь, пообещала врио главы.
В ночь на 25 ноября над Самарской областью сбили 145 беспилотников.