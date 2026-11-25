Врио главы Волжского района Наталья Шулепова также сообщила об отключении электричества в микрорайоне. «Экстренные службы работают на местах, восстановление уже началось. Прошу набраться терпения»,— написала госпожа Шулепова в «Максе». Она добавила, что при атаке БПЛА погиб один человек. Его семье будет оказана помощь, пообещала врио главы.