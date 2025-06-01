В Иркутской области после атаки БПЛА создан штаб на базе правительства региона

Власти Иркутской области создали штаб на базе правительства региона после атаки беспилотников. Докладывать о ситуации планируется дважды в день — утром и вечером. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

«Нужно оперативно информировать жителей о происходящем, чтобы избежать кривотолков и домыслов»,— сказал глава региона во время совещания с руководством Усольского района. Меры будут приниматься сразу после поступления информации об изменении обстановки.

Господин Кобзев добавил, что в Усольском районе введен режим повышенной готовности. Главам Усолья-Сибирского и Усольского районов поручено обеспечить пожарную безопасность. Глава региона также призвал жителей воздержаться от обсуждения атак в интернете и доверять только проверенным источникам информации. «Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было»,— пояснил губернатор.

Сегодня Игорь Кобзев сообщил об ударе БПЛА на военную базу в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Это первая атака дронов на военную часть в Сибири.