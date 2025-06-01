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Коммерсантъ FM
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В московские больницы увезли 11 пострадавших при крушении моста под Брянском

Одиннадцать пассажиров поезда №86 Климово—Москва были госпитализированы с Киевского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Медики продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске»,— сообщили в ведомстве. Столичные медучреждения принимают на лечение как детей, так и взрослых, пострадавших в катастрофе под Брянском, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обрушение моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проезжающий под мостом пассажирский поезд. Погибли 7 человек, 73 пострадали. Часть пострадавших увезли в Брянск, часть — в Москву. Возбуждено уголовное дело.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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