В московские больницы увезли 11 пострадавших при крушении моста под Брянском

Одиннадцать пассажиров поезда №86 Климово—Москва были госпитализированы с Киевского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Медики продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске»,— сообщили в ведомстве. Столичные медучреждения принимают на лечение как детей, так и взрослых, пострадавших в катастрофе под Брянском, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проезжающий под мостом пассажирский поезд. Погибли 7 человек, 73 пострадали. Часть пострадавших увезли в Брянск, часть — в Москву. Возбуждено уголовное дело.