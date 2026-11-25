FT отмечает, что группировка часто действует под псевдонимом CyberAv3ngers. Она уже не раз совершала атаки на объекты критической инфраструктуры. В 2023 и 2024 годах она взломала промышленные системы управления израильского производства, используемые в сфере водоснабжения, на производстве и на транспорте в ряде штатов США. Серьезных нарушений в работе систем удалось избежать, однако каждый раз злоумышленники оставляли послание: «Любое оборудование, сделанное в Израиле, является законной целью для CyberAv3ngers».