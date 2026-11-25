FT: атаку на европейские холодильники совершила иранская хакерская группировка
Хакерские атаки против холодильных установок европейских супермаркетов совершило иранское подразделение «Шахид Каве» (Shahid Kaveh). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на спецслужбы и собственные источники. Это подразделение названо в честь Махмуда Каве, иранского командира, погибшего во время ирано-иракской войны 1980-х годов, и является одним из нескольких хакерских подразделений, курируемых киберэлектронным командованием Корпуса стражей исламской революции.
Атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позже об атаках на холодильники сообщила Италия.
FT отмечает, что группировка часто действует под псевдонимом CyberAv3ngers. Она уже не раз совершала атаки на объекты критической инфраструктуры. В 2023 и 2024 годах она взломала промышленные системы управления израильского производства, используемые в сфере водоснабжения, на производстве и на транспорте в ряде штатов США. Серьезных нарушений в работе систем удалось избежать, однако каждый раз злоумышленники оставляли послание: «Любое оборудование, сделанное в Израиле, является законной целью для CyberAv3ngers».
Власти Франции добиваются выдачи международных ордеров на арест трех иранцев, предположительно замешанных в хакерских атаках: Хамида Резы Лашгаряна, которого американская разведка считает главой киберэлектронного командования Корпуса стражей исламской революции, а также двух руководителей организации «Шахид Каве» — 37-летнего Махди Лашгаряна и 35-летнего Резы Саларванда.
Иран отрицает свою причастность к этим хакерским атакам.