Мэр Сызрани сообщил о повреждениях предприятий после атаки БПЛА
Мэр Сызрани Андрей Советкин заявил, что ВСУ «предприняли попытку атаки» на предприятия города. По его словам, зафиксированы небольшие повреждения.
Какие конкретно предприятия получили повреждения, мэр не уточнил. Пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы.
За ночь силы ПВО сбили над Самарской областью 145 беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что один человек погиб. Несколько районов региона остались без электричества.