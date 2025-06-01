При атаке БПЛА на Рязанскую область поврежден жилой дом

В Рязанской области осколок сбитого беспилотника повредил крышу жилого дома. Оценивается материальный ущерб, сообщает губернатор Павел Малков.

«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион»,— написал глава региона в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Под удар дронов сегодня также попали Иркутская и Мурманская области. Сибирь была впервые атакована с помощью БПЛА.