Главные анонсы 2–8 июня

2 июня, понедельник

Московская биржа запускает тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов.

В Стамбуле пройдет следующий раунд переговоров России и Украины.

3 июня, вторник

В Южной Корее пройдут досрочные выборы президента.

4 июня, среда

В Перми откроется Дягилевский музыкальный фестиваль.

5 июня, четверг

В Москве в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоится церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента в 22 номинациях.

В Душанбе состоится заседание Совета глав правительств государств СНГ.

6 июня, пятница

В Москве пройдет заседание cовета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке.

В Москве на БСА «Лужники» пройдет товарищеский матч национальной сборной России с командой Нигерии.

В Москве в ММЦ «Планета КВН» пройдет X Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия Мира 2025».

7 июня, суббота

В Москве на сцене «Live Арена» в Новоивановском состоится церемония вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025».

8 июня, воскресенье

В Москве по территории Олимпийского комплекса «Лужники», мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной пройдет красочный забег на 5 км.