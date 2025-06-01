Главные анонсы 2–8 июня
Важнейшие события предстоящей недели
2 июня, понедельник
Московская биржа запускает тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов.
В Стамбуле пройдет следующий раунд переговоров России и Украины.
3 июня, вторник
В Южной Корее пройдут досрочные выборы президента.
4 июня, среда
В Перми откроется Дягилевский музыкальный фестиваль.
5 июня, четверг
В Москве в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоится церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента в 22 номинациях.
В Душанбе состоится заседание Совета глав правительств государств СНГ.
6 июня, пятница
В Москве пройдет заседание cовета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке.
В Москве на БСА «Лужники» пройдет товарищеский матч национальной сборной России с командой Нигерии.
В Москве в ММЦ «Планета КВН» пройдет X Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия Мира 2025».
7 июня, суббота
В Москве на сцене «Live Арена» в Новоивановском состоится церемония вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025».
8 июня, воскресенье
В Москве по территории Олимпийского комплекса «Лужники», мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной пройдет красочный забег на 5 км.