Хинштейн сообщил об обрушении моста и поезда в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района обрушился мост. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил глава Курской области, у одного из машинистов повреждены ноги. Всю бригаду доставили в больницу. Автомобильная дорога, проходящая под мостом, перекрыто. Причина обрушения моста пока не установлена.

В РЖД сообщили, что на движение поездов дальнего следования ЧП не влияет. Пригородные поезда ходят с ограничениями, организовано автобусное сообщение.

Ранее в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, еще 66 пострадали. В РЖД сообщили, что ЧП произошло «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Петр Бузлаев