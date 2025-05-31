Российская армия взяла населенные пункты Водолаги и Новополь

Населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) перешли под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов. О продвижении в Сумской области Минобороны в предыдущий раз отчитывалось 28 мая: тогда военнослужащие группировки войск «Север» заняли населенный пункт Константиновка. 29 мая российские войска взяли населенные пункты Гнатовка и Шевченко Первое в ДНР.