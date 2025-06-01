Беспилотники атаковали военную часть в Иркутской области

Авиабазу «Белая», где базируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в поселке Средний Усольского района Иркутской области, атаковали неизвестные дроны. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, это первая атака дронов на военную часть в Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотники впервые атаковали военную часть в Сибири

Фото: telegram-канал Игоря Кобзева Беспилотники впервые атаковали военную часть в Сибири

Фото: telegram-канал Игоря Кобзева

По информации губернатора, «источник, выпускавший дроны, сейчас блокирован», а угрозы жизни и здоровью граждан — нет. Ущерб, нанесенный атакой, пока неизвестен.

«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район»,— добавил губернатор.

Игорь Кобзев также призвал жителей Иркутской области «не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным».

Влад Никифоров, Иркутск