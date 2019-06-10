Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера виновным в коррупции, но снял с него обвинения в создании организованного преступного сообщества. Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн руб., передает ТАСС. 13 других фигурантов этого дела получили сроки от 11 лет колонии до 3 лет условно.

Прокуратура просила приговорить бывшего главу Коми к 21 году колонии строгого режима. Господин Гайзер и почти два десятка его подельников были задержаны в сентябре 2015 года. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Вячеславу Гайзеру выставили счет строгого режима».