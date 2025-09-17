В Махачкале за три часа выпала почти половина месячной нормы осадков

За последние три часа в Махачкале выпало 15 мм осадков, что соответствует половине месячной нормы осадков. Об этом сообщил начальник отдела гидрометцентра Дагестана Артур Демичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для сравнения: месячная норма осадков в столице республики в сентябре составляет 48 мм, то есть почти половина нормы выпала всего за несколько часов», — пояснил синоптик.

Как ранее сообщалось, после продолжительных ливней в Махачкале затопило несколько центральных улиц города: Ахмеда Магомедова, Абдулхакима Исмаилова, Бейбулатова и пр. А. Акушинского.

В администрации города объяснили это тем, что существующая система ливневой канализации работает на полную мощность, однако в часы пиковой нагрузки физически не успевает принять весь объем воды в кратчайшие сроки. В связи с этим на отдельных улицах и во дворах возможны временные подтопления и образование луж.

По данным синоптиков, дожди в Махачкале сохранятся и в ближайшие два дня. Осадки приведут к похолоданию.

Наталья Белоштейн