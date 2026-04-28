Пассажиры севшего в поле под Новосибирском лайнера требуют прекратить дело пилота

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области, выступили в защиту пилота Сергея Белова. Они требуют прекратить уголовное дело в отношении авиатора, рассказала в своем аккаунте член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Пассажиры Airbus A-320 считают абсурдным тот факт, что сначала летчика называли героем, спасшим более 160 человек, а потом сделали обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности полетов.

В своем обращении пассажиры отмечают, что целый ряд вопросов, по их мнению, так и остался без ответа: «Кто виноват, что на самолет были поставлены неисправные детали, почему в материалах дела имеются два заключения экспертов, которые противоречат друг другу и результатам расшифровки "черных ящиков"»?

Сергей Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пятерым пассажирам. Обвинения Сергей Белов отрицает.

Транспортная прокуратура направила дело в суд, но он вернул его на доработку. У суда возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по его мнению, составлено с нарушением закона. Прокуратура обжаловала это решение, но безуспешно.

