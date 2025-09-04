Пилот долетел до суда

Уголовное дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего Airbus А-320 в пшеничном поле под Новосибирском, поступило в суд. Авиатор, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, по версии следствия, принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Произведенные расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер произвел аварийную посадку. Выдвинутые обвинения Сергей Белов отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расследование уголовного дела о посадке Airbus А-320 в поле под Новосибирском заняло почти два года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Расследование уголовного дела о посадке Airbus А-320 в поле под Новосибирском заняло почти два года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На рассмотрение Барабинского райсуда Новосибирской области поступило резонансное уголовное дело об авариной посадке самолета Airbus А-320 «Уральских авиалиний» в сентябре 2023 года. Обвиняемым по нему привлекли бывшего командира воздушного судна Сергея Белова, сообщила пресс-служба суда.

Инцидент с самолетом A320 «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Лайнер, на борту которого находились 161 пассажир, включая 23 детей, и шесть членов экипажа, аварийно сел на пшеничном поле в Новосибирской области. В отчете Росавиации указывается, что, пробежав 550 м по полю, самолет провалился в грунт на глубину 30 см., переднюю стойку шасси развернуло на 90 градусов.

Жесткое приземление обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями, гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов высоко оценил работу летчика:

«Думаю, правильное решение было принято. Посадка на шасси очень аккуратная, мягкая, без перегрузок. Капитан так посчитал, и я с ним соглашусь. Потому что он на корабле, а я на земле».

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Осмотрев лайнер в поле, техники «Уральских авиалиний» не выявили никаких серьезных повреждений и пришли к выводу, что самолет может лететь. Рассматривалась возможность подготовить в поле взлетную полосу. Чтобы облегчить взлет судна предполагалось снять пассажирские кресла. Но в итоге от этой идеи авиакомпания отказалась. В сентябре 2024 года начался разбор самолета, который завершился к началу февраля этого года. Согласно заявлению авиаперевозчика, фюзеляж, крылья и хвостовое оперение лайнера утилизируют, часть узлов и агрегатов, признанных исправными, используют в качестве запчастей.

По результатам расследования, которое заняло почти два года, обвинение предъявили командиру воздушного судна Сергею Белову. В апреле 2024 года он уволился из авиакомпании и ранее проходил по делу свидетелем.

О 34-летнем Сергее Белове известно, что он пилот в третьем поколении. Его дед был военным штурманом в авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, отец работал в гражданской авиации, летал на самолетах Як-40, Ту-134 и Ту-154. В 2012 году Сергей Белов закончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В общей сложности он налетал 7966 часов, из них 3473 часа в качестве командира воздушного судна.

По материалам расследования, на подлете к Омску у лайнера возникла техническая неисправность — произошла утечка жидкости из «зеленой» гидросистемы, которая отвечает, в том числе, за обратную уборку шасси внутрь корпуса самолета и закрытие его створки, влияет на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе. Поломка, считают следователи, не мешала посадить Airbus А-320 в аэропорту назначения. Командир воздушного судна изменил курс и направил самолет на запасной аэродром в Новосибирск для устранения технических неполадок. Произведенные расчеты остатка топлива в баках лайнера оказались неверными.

«При перелете воздушного судна с технической неисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В связи с чем Белов принял решение вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле»,— говорится в материалах дела.

В ходе расследования было установлено, что остаток топлива после посадки составил 184 кг (на момент вылета в его баках находилось 14,2 т топлива), до аэропорта Толмачево лайнер не долетел примерно 185 км.

Действиями летчика авиакомпании причинен ущерб в размере более 118,9 млн руб., сообщили в следственном управлении. Пилот не согласился с обвинениями в свой адрес и оценкой ущерба. На уточняющие вопросы «Ъ-Сибирь» Сергей Белов ответить отказался. По предъявленному обвинению ему грозит до двух лет лишения свободы.

Константин Воронов