«Уральские авиалинии» объяснили почему пилоту пришлось сажать самолет в поле

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов встретился с журналистами и объяснил, почему экипажу пришлось садить борт рейса U6-1383 Сочи-Омск в поле Новосибирской области. По словам господина Скуратова, при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема и пилот решил уйти в аэропорт Новосибирска, так как там полоса длинней.

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«Сильный ветер, выпущенные створки шасси создали сложности, из-за чего командир решил, что топлива может не хватить. Площадку — поле, подобрали прямо с воздуха, — рассказал господин Скуратов. — На мой взгляд, выполнить такую посадку — это большое мастерство, это самообладание. Люди не растерялись и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что это самолет и люди». Будут ли их награждать — пока неизвестно. Командир и второй пилот закончили летное училище в 203 году, капитан корабля три года летает в качестве командира судна. Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На время расследования экипаж отстранят от работы. По его словам, сотрудники сейчас будут писать «море объяснительных», общаться со следователями, прокуратурой и руководством авиакомпании. Пассажирам самолета выплатят по 100 тыс. руб. Как выразился глава авиакомпании — это «компенсация за испуг». Таким же выплаты получили пассажиры самолета, севшего несколько лет назад, в кукурузном поле. Отмечается, что пассажиры эвакуировались сами, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Скуратов на пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Скуратов на пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Скуратов отметил, что ситуация с санкциями не связана и «детали с трудом, но находят». «Все самолеты проходят плановое техобслуживания в плановом режиме. Мы были ведущей авиакомпанией по обслуживанию Airbus»,— заявил он. На обслуживание авиапарка уходит 70-75% выручки. Господин Скуратов также добавил, что подобные посадки должны «восстанавливать доверие к авиакомпании». «Это говорит о мастерстве, ответственности авиакомпании»,— резюмировал Сергей Скуратов.

Напомним, 15 августа 2019 года в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, никто серьезно не пострадал. За предотвращение катастрофы Дамир Юсупов был награжден званием Героя России.

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