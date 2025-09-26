Версии поставлены на поток

26 сентября 2022 года взрывами были повреждены газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря для транспортировки российского газа в Европу. Власти России заявили о «беспрецедентном, преднамеренном уничтожении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры» и возбудили дело по статье «международный терроризм». Четкого понимания, кто и как осуществил подрыв, у общественности нет до сих пор. Западные официальные лица и СМИ утверждают, что за преступлением стоит группа украинских водолазов-любителей, действовавшая под руководством украинских военных. Российские власти эту версию подвергают сомнению и настаивают, что столь сложную операцию могли провести только спецслужбы крупных государств.

Акт международного терроризма

Днем 26 сентября 2022 года датское энергетическое агентство сообщило о трех утечках газа в системе трубопроводов «Северного потока». Они были зафиксированы накануне ночью в датской экономической зоне к юго-западу от острова Борнхольм и в шведской экономической зоне к северо-востоку от него. Датские военные опубликовали видео, как газ вырывается на поверхность Балтийского моря, образуя возмущения диаметром около 1 км. Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах.

Довольно скоро стало ясно, что речь идет не об аварии, а о диверсии. Вопрос, кто за ней стоит, открыт до сих пор. В первые дни после подрыва трубопроводов едва ли не самой расхожей в Европе и США версией была российская. Политики и эксперты на Западе на полном серьезе рассуждали о том, что власти РФ сами взорвали свой газопровод. Так, немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники сообщал, что в операции могли быть задействованы «морские пехотинцы из спецподразделения ГРУ», расположенного в Калининградской области. Британское издание The Times со ссылкой на «информанта в минобороны Великобритании» утверждало, что для подрыва трубопроводов российские диверсанты могли задействовать подводные дроны. А американская газета The Washington Post со ссылкой на «пять европейских чиновников, непосредственно вовлеченных в обсуждение вопросов безопасности», писала, что «версия о причастности России к этим инцидентам является наиболее распространенной в Европе».

Варианты того, зачем Россия вдруг решила подорвать «Северные потоки», звучали самые разные.

Тогдашняя глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что целью диверсий была дестабилизация европейской экономики, и призвала как можно скорее найти альтернативу поставкам углеводородов из России. Депутат Бундестага, замглавы комитета по контролю над деятельностью спецслужб Родерих Кизеветтер объявил, что атака на критическую инфраструктуру могла быть частью гибридной войны со стороны России. А статс-секретарь Министерства экономики Германии Патрик Грайхен добавил, что «от режима Владимира Путина можно ожидать всего, чего угодно».

Что такое «Северные потоки» Нитки трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были проложены по дну Балтийского моря для транспортировки до 110 млрд кубометров газа в год из России в Европу. В проекте участвовали компании из России («Газпром» был главным акционером компании Nord Stream AG), ФРГ, Нидерландов и Франции. «Северный поток — 1» строился в 2010–2012 годах, «Северный поток — 2» — с 2018-го по 2021-й. Система обошлась «Газпрому» и его европейским партнерам примерно в €17 млрд. Власти ряда западных стран (включая США, Великобританию, Польшу и балтийские государства) на протяжении многих лет выступали против реализации этой сделки, настаивая на том, что она делает Европу слишком зависимой от российского газа и лишает государства Восточной Европы доходов от транзита. На момент подрыва по «Северному потоку — 1» уже несколько недель не поступал газ, а «Северный поток — 2» еще не был введен в эксплуатацию. Но хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа.

Власти РФ назвали версию о причастности Москвы к подрыву потоков абсурдной. Генпрокуратура сообщила, что в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»), по ее материалам следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело. В сообщении надзорного ведомства подчеркивалось, что в результате действий террористов России был «причинен существенный экономический ущерб».

Власти РФ обратились за информацией к трем европейским государствам, запустившим у себя следственные действия,— Дании, Швеции и ФРГ. Однако ни одно из них не изъявило готовности к сотрудничеству с Россией.

В начале 2024 года Дания и Швеция объявили о прекращении расследования диверсии в отношении газопроводов, поскольку сочли, что юрисдикция их стран к этому делу не применима. Всю собранную информацию правоохранительные органы этих стран в конфиденциальном порядке передали ФРГ, которая продолжала вести расследование. Общественности при этом никаких выводов представлено не было. Шведский прокурор Матс Люнгквист в беседе с журналистами лишь заявил: следствие убеждено, что диверсию осуществило «государство».

Семеро в лодке

В середине 2024 года в немецких, а также американских СМИ начала появляться информация о ходе германского расследования. Выяснилось, что Берлин подозревает в подрыве трубопроводов группу граждан Украины, которые действовали по заданию украинских военных в тесной координации с украинскими спецслужбами. В августе 2024-го прокуратура ФРГ выписала первый ордер на арест одного из предполагаемых участников операции, затем аналогичные ордеры были выписаны еще на шесть человек. В августе 2025 года один из подозреваемых — Сергей Кузнецов — был задержан в Италии.

По версии немецких СМИ, ссылающихся на правоохранительные органы, дело обстояло так. Операцию по подрыву «Северных потоков» осуществила команда из семи граждан Украины. Двое из них были военными — координатор и взрывотехник, пятеро гражданскими — капитан судна и четверо профессиональных дайверов.

Арендовав в порту немецкого города Росток яхту «Андромеда» (построена на шведской верфи Najad, модель Aphrodite 42, длина — 12,8 м, ширина — 3,7 м, водоизмещение — 9,5 т), они направились к порту Вик острова Рюген. Далее останавливались в датском Кристиансе, шведском Сандхамне и польском Колобжеге, после чего вернулись в Росток. В пути судно несколько раз пересекало маршрут укладки нитей газопроводов. Вояж начался 7 сентября 2022 года и завершился 23 сентября. Из публикаций немецких СМИ следует, что именно в этот период на глубине около 80 м и были установлены взрывные устройства с таймером, которые сдетонировали 26 сентября.

По версии ФРГ операции участвовали:

Сергей Кузнецов, 1976 года рождения. По данным Генпрокуратуры ФРГ, именно он руководил операцией. Сам он это отрицает, утверждая, что на момент подрыва «Северных потоков» занимал командную должность в Вооруженных силах Украины и находился на территории страны. Юрист по образованию, в 2023 году якобы покинул военную службу и занялся строительным бизнесом. Генпрокуратура ФРГ полагает, что он был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По другим данным, он мог быть офицером контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

1976 года рождения. По данным Генпрокуратуры ФРГ, именно он руководил операцией. Сам он это отрицает, утверждая, что на момент подрыва «Северных потоков» занимал командную должность в Вооруженных силах Украины и находился на территории страны. Юрист по образованию, в 2023 году якобы покинул военную службу и занялся строительным бизнесом. Генпрокуратура ФРГ полагает, что он был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По другим данным, он мог быть офицером контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Задержан итальянскими карабинерами в ночь на 21 августа в провинции Римини, куда прибыл на отдых с семьей. 16 сентября суд города Болонья постановил выдать его ФРГ, однако его адвокаты обжаловали это решение в кассационном суде. Апелляция будет рассмотрена в середине октября. В случае экстрадиции в Германию ему грозит тюремный срок до 15 лет. В ходе судебного заседания показал тремя пальцами жест, напоминающий трезубец, один из символов Украины.

Владимир Журавлев, 1980 года рождения. Профессиональный дайвер. Обладает навыками дайвинга на дальние дистанции, погружения на большую глубину и использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей. Сотрудничал со школой дайвинга Scuba Family в Киеве. Дозвонившимся до него журналистам заявил, что непричастен к диверсии. Именно его на своей машине вывез из Польши на Украину военный атташе украинского посольства в Варшаве.

Евгений Успенский, профессиональный дайвер. Вместе с женой Светланой владеет школой обучения дайвингу Scuba Family в Киеве. Пара активно участвовала в кампаниях в соцсетях по сбору средств на помощь украинским беженцам и военным. В ходе телефонного разговора с журналистами Светлана заявила, что в сентябре 2022 года они с мужем находились в отпуске в Болгарии. До февраля 2022-го Светлана вела свои аккаунты на русском, однако затем перешла на украинский и английский. На ее странице в Instagram (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) много фотографий из разных стран, однако в сентябре 2022 года из Болгарии ничего нет. 12 сентября женщина опубликовала ролик патриотического содержания, после чего до ноября ничего не выкладывала.

профессиональный дайвер. Вместе с женой Светланой владеет школой обучения дайвингу Scuba Family в Киеве. Пара активно участвовала в кампаниях в соцсетях по сбору средств на помощь украинским беженцам и военным. В ходе телефонного разговора с журналистами Светлана заявила, что в сентябре 2022 года они с мужем находились в отпуске в Болгарии. До февраля 2022-го Светлана вела свои аккаунты на русском, однако затем перешла на украинский и английский. На ее странице в Instagram (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) много фотографий из разных стран, однако в сентябре 2022 года из Болгарии ничего нет. 12 сентября женщина опубликовала ролик патриотического содержания, после чего до ноября ничего не выкладывала. Ее супруг Евгений по прозвищу Фольгат с журналистами общаться отказался. На сайте школы указано, что он обладает навыками погружения к затонувшим кораблям и может опускаться под воду на глубину до 90 м. Дайвингом он занимается с детского возраста. На странице школы в Facebook (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) он 23 апреля 2022 года написал: «Мы, вся Scuba Family, делаем все возможное и невозможное для нашей победы». А далее на протяжении нескольких месяцев никаких постов не было — до 20 сентября 2022 года (в это время «Андромеда» находилась в польском порту), когда он выложил ребус, в котором зашифрована песня на украинском языке про российский военный корабль «Москва». После этого страница не обновлялась.

Валерия Чернышева, 1984 года рождения. Профессиональный дайвер. Занимается погружениями с 2004-го. Рекордсменка по глубоководному погружению среди женщин на Украине, достигала глубины в 104 м. Работала инструктором по дайвингу в разных странах. После начала боевых действий в феврале 2022 года вернулась на Украину, пообещав защищать страну «любой ценой». Занималась сбором пожертвований для украинских военных, называла русских «орками». До февраля 2022-го писала в соцсетях на русском, после — почти только на украинском. Прозвана СМИ «рыжей бестией». Утверждается, что именно она настояла на продолжении операции, когда другие члены группы были готовы прервать ее из-за плохих погодных условий. С журналистами общаться отказалась.

Всеволод К. (в немецких СМИ фамилии подозреваемых часто полностью не расшифровываются; более подробная информация о других членах группы стала известна благодаря публикациям в прессе других стран), 1971 года рождения. Взрывотехник. В 2023 году он прошел переподготовку на курсах Бундесвера. В 2024-м якобы погиб в бою на востоке Украины.

Юрий Котенко, шкипер, уроженец Одессы. По данным немецких СМИ, «имеет большой (капитанский.— “Ъ”) опыт, ходил в Таиланде, вокруг Бермудских островов, у берегов Сомали и на Карибах, несколько раз пересекал Атлантику и участвовал в регатах».

Имя седьмого члена экипажа, еще одного дайвера, в СМИ не появлялось.

Из сообщений немецких СМИ следует, что активную поддержку в осуществлении этой операции и сокрытии ее следов Украине оказали польские власти. Так, аренда яхты была оплачена со счета туристической компании Feeria Lwowa, зарегистрированной в Варшаве на двух граждан Украины. «Андромеда» останавливалась в порту польского города Колобжег, но польские правоохранительные органы заявили, что на борту яхты были «лишь туристы», и не предоставили немецким коллегам видеосъемку из гавани, сославшись на то, что ее уже стерли. Польша также не стала арестовывать одного из объявленных Германией в розыск предполагаемых участников операции — Владимира Журавлева, хотя на момент появления ордера Генпрокуратуры ФРГ он находился на польской территории и по правилам Евросоюза его должны были задержать. В итоге Владимир Журавлев беспрепятственно выехал из Польши на Украину на машине с украинскими дипломатическими номерами.

По версии немецких правоохранительных органов, операция курировалась высокопоставленными военными на Украине. По некоторым данным, руководил ею лично тогдашний министр обороны Валерий Залужный. При этом участникам операции явно активно помогали и другие украинские госструктуры. У них были поддельные паспорта Румынии и Болгарии, а также украинские загранпаспорта на вымышленные имена. Так, к примеру, у Юрия Котенко якобы был паспорт на имя Михаила Попова. На прямую связь с государством указывает и участие посольства Украины в Киеве в эвакуации Владимира Журавлева из Польши.

Вопрос о вовлеченности президента Украины Владимира Зеленского в операцию остается открытым — некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что он все знал и лично дал добро на подрыв, другие — что его не поставили в известность.

Власти Украины и Польши ранее неоднократно говорили о непричастности к операции.

В Германии информация о том, что за терактом стоит Украина, вызвала довольно оживленную дискуссию. Но прямую связь между подрывом потоков и существенной военной и денежной помощью, выделяемой Берлином Киеву, публично проговорили только представители крайне левых и правых политических сил. В правительстве ФРГ заявили, что поддержка Германией Украины останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования. По мнению официального Берлина, «это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу».

«Нелепые вбросы»

Российские власти считают немецкую версию несостоятельной. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин в 2024 году заявил, что считает причастными к подрывам газопроводов спецслужбы США. Во время интервью на вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Владимир Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Такер Карлсон парировал, что у него есть алиби, на что президент РФ сказал: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет».

«Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все»,— заявил тогда Владимир Путин.

Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии в недавней колонке для “Ъ” назвал вбросы в западные СМИ о деталях диверсии на потоках «нелепыми». «Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю. На причал, расположенный в ста метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море. Каким-то образом они обнаруживают газопровод, умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район. В условиях оживленного судоходства они осуществляют неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно возвращаются в порт. Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов»,— отметил он. По оценке Николая Патрушева, «речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне».

На заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся по инициативе России после ареста Сергея Кузнецова, и. о. постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что версия о группе украинских диверсантов, «движимых чуть ли не личными мотивами», начала внедряться в западный дискурс «сразу после того, как знаменитый американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором привел множество свидетельств и аргументов, указывающих на непосредственную причастность к организации и исполнению преступления администрации бывшего президента США Джо Байдена». «Именно тогда Российская Федерация и целый ряд других государств однозначно высказались за необходимость международного расследования произошедшего в Балтийском море»,— напомнил он, посетовав, что до сих про прогресса в этом вопросе нет. При этом, как подчеркнул Дмитрий Полянский, «речь идет о беспрецедентном, преднамеренном уничтожении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры, создавшем при этом прямые риски для экологии региона и судоходства на Балтике».

В своем расследовании Сеймур Херш, в частности, напоминал об угрозе бывшего президента США Джо Байдена покончить с «Северным потоком — 2».

7 февраля 2022 года по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Джо Байден в ходе пресс-конференции пригрозил: «Если Россия вторгнется, если ее танки или войска пересекут границу Украины, тогда уже не будет "Северного потока-2", мы покончим с этим». Журналистка переспросила его, как США намерены реализовать этот план с учетом того, что решать судьбу «Северного потока — 2» должны власти ФРГ. «Я вам обещаю, мы сможем это сделать»,— ответил американский президент, слегка улыбнувшись.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «все указывает на то, что западникам есть что скрывать, и делают они это активно». «Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание»,— заявила она в комментарии по поводу третьей годовщины теракта на газопроводах. Западные же правительства, которые, по ее словам, «упорно прячут правду за ширмой дезинформации», «сами подрывают фундамент своей же безопасности и суверенитета».