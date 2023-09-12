Возбуждено дело после аварийной посадки самолета в поле в Новосибирской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Airbus А-320 в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), в настоящий момент на место аварийной посадки авиалайнера выехала следственно-оперативная группа.

Сегодня в 09:44 утра в Убинском районе на пшеничное поле приземлился Airbus А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи-Омск. На его борту находились 167 человек, включая 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв. Сейчас пассажиры авиалайнера размещены в местном Доме культуры.

Согласно данным минздрава Новосибирской области, после сообщения об аварии три бригады скорой помощи ЦРБ выехали к месту посадки Airbus А-320. За медицинской помощью обратился один человек: у него повысилось артериальное давление. Медперсонал Убинской больницы дежурит в пункте временного размещения пассажиров.

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Илья Николаев