Селевый поток в Дагестане оставил без дорог 19 населенных пунктов

Из-за прошедших дождей на 8 км. автодороги Цуриб — Арчиб вблизи села Магар сошел селевой поток, оставив без дорожного сообщения 19 населенных пунктов. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС со ссылкой на информацию ЕДДС Чародинского района.

Жертв и пострадавших нет, но движение автотранспорта временно закрыто, объездной дороги нет.

В пресс-службе отметили, что при необходимости есть возможность прохода в пешем порядке, а также на мотоциклах и на лошадях.

На месте дежурит одна единица техники. К работам по расчистке приступить не удается в связи с продолжением схода селевой массы.

Наталья Белоштейн