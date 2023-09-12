Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в поле в Новосибирской области

Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально МЧС и транспортная прокуратура региона сообщали, что на борту находятся 159 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. Позднее МЧС по Новосибирской области уточнило, что на борту 170 человек.

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем полетел в сторону Новосибирска. ТАСС в пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил ТАСС, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. Глава Убинского района Олег Конюк заявил агентству, что фюзеляж самолета не разрушен, все пассажиры эвакуированы. Господин Хоценко в Telegram-канале написал, что на месте работают спасатели.

Росавиация сообщила, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. За медицинской помощью никто из находившихся на борту не обращался. В Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. В район Каменки направлены автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Региональное ГУ МЧС сообщает, что строений и разрушений на месте аварийной посадки нет.

Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лусине Баласян