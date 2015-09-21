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Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и почти два десятка его подельников были задержаны в 2015 году, и в зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации преступных доходов и получении взяток. Ущерб от действий ОПС следствие оценило в 3,5 млрд руб. 10 июня 2019 года суд приговорил экс-главу Коми за махинации и взяточничество к 11 годам строгого режима и выплате 160 млн руб. Последние новости и все самое важное о деле Вячеслава Гайзера — в теме «Ъ».