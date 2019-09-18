В Нижегородской области вновь отмечается вспышка африканской чумы свиней

В личном хозяйстве на территории Шатковского района Нижегородской области обнаружена свинья, зараженная вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Ранее на территории района карантин не устанавливался.

Новая вспышка АЧС зафиксирована и в Вадском районе, где 2 сентября был снят карантин по вирусу. Генный материал африканской чумы обнаружили у дикого кабана. В связи с этим главам администраций Арзамасского, Шатковского, Лукоявовского, Первомайского, Вознесенского районов рекомендовано усилить работу по профилактике АЧС и информированию населения.

Напомним, карантин по АЧС в Вадском районе был объявлен в июле 2019 года. Тогда очаг подошел близко к свинокомплексу ООО «ННПП» (входит в норвежскую группу компаний Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI). Позже карантин ввели также на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов. За время ликвидации вируса в Вадском районе было изъято более 120 свиней у населения, еще более 210 животных забили на мясо.

Анастасия Еремина